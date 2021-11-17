Движение на съезде с М-11 на МКАД восстановили

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Движение на съезде с трассы М-11 "Нева" на внешнюю сторону МКАД восстановили. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

В среду днем при выезде с Северо-Восточной хорды на внешнюю сторону МКАД водитель "Газели" не справился с управлением и наехал на ограждение проезжей части, после чего машина перевернулась.

В результате происшествия пострадали три человека. Одну пострадавшую женщину госпитализировали. Еще двоих медики осмотрели на месте.

