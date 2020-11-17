В Москве оцепили Гостиный двор. Рядом стоят реанимобили. Об этом сообщили очевидцы.

Ранее стало известно об эвакуации Мосгорсуда и еще 15 районных судов, а также Росздравнадзора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

