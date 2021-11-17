Пожар охватил производственное здание на площади почти 3 тыс "квадратов" в Серпухове

03:53
Фото: ГУ МЧС России по Московской области
Пожар случился в производственном здании в подмосковном городе Серпухов. Об этом сообщается на сайте областного главка МЧС.
Возгорание произошло по адресу Северное шоссе, дом 1. На момент прибытия первых пожарных расчетов внутри здания фиксировалось задымление.
Как пишет ТАСС со ссылкой на информацию МЧС, в данный момент площадь пожара составляет почти 3 тысячи "квадратов".
"Горит производственное строение. По предварительным данным, площадь пожара составляет 2 856 квадратных метров", – уточнили в ведомстве.
В тушении возгорания участвуют 67 человек и 22 единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее пожар случился на автомобильной заправке на МКАД в Западном Дегунине. Площадь возгорания составила один квадратный метр. В результате случившегося никто не пострадал.
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