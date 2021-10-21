"Московский патруль": полицейские задержали угонщика автомобилей и велосипедов

Подмосковные полицейские задержали 19-летнего угонщика автомобилей и велосипедов.

В ходе дальнейших мероприятий оперативниками была установлена причастность злоумышленника к совершению еще трех краж – двух велосипедов и автомашины, а также неправомерному завладению автомобилем без цели хищения.

Задержанный пояснил, что вырывал провода замков зажигания и, соединяя их между собой, запускал двигатели транспортных средств, после чего скрывался. Следователи возбудили два уголовных дела, а фигуранта отправили в СИЗО. Подробнее – на телеканале Москва 24.