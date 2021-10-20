"Московский патруль": полиция задержала предполагаемых налетчиков, избивших мужчину

На северо-западе столицы произошло ограбление. Полицейские задержали двух предполагаемых налетчиков, которые избили мужчину и похитили у него личные вещи.

Инцидент зафиксировала уличная камера наблюдения. На кадрах видно, как мужчина в черной одежде с разбега бьет ногой сидящего на ступенях оппонента. Мужчина падает, однако второй злоумышленник не останавливается.

Потерпевший был госпитализирован. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых на улице Катукова. Ими оказались двое мужчин в возрасте 30 и 42 года. Возбуждено уголовное дело по статье грабеж. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.