В РФ хотят ограничить использование госсимволов на алкогольной продукции

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Руководитель проекта "Трезвая Россия", депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить использование изображений государственных символов на табачной и алкогольной продукциях, сообщает RT.
По его словам, некоторые производители используют для оформления упаковки своих товаров образы, визуально сходные с госсимволами страны.
При этом, как он напомнил, в последнее время государство ведет политику, направленную на популяризацию здорового образа жизни и снижение уровня потребления алкоголя и табака.
Он попросил главу Минпромторга Дениса Мантурова оценить целесообразность ограничения на территории России продажи алкогольной и табачной продукций, для оформления потребительской упаковки которой использовались изображения, визуально сходные с госсимволами РФ.
Ранее россиян предупредили о возможном подорожании сигарет во втором полугодии текущего года. Аналитики оценили динамику продаж сигарет и электронных систем нагревания табака за первые шесть месяцев и сравнили ее с аналогичным периодом 2020 года.
Цена пачки сигарет с 2020 года уже возросла с 120,8 до 135,8 рубля. Основной причиной подорожания стало повышение акцизов на табак и табачные изделия.
В то же время цена стиков с января по июнь текущего года по сравнению с этим же периодом в 2020 году не изменилась и составила 155 рублей за одну пачку.
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