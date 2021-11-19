В РФ хотят ограничить использование госсимволов на алкогольной продукции

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Руководитель проекта "Трезвая Россия", депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить использование изображений государственных символов на табачной и алкогольной продукциях, сообщает RT.

По его словам, некоторые производители используют для оформления упаковки своих товаров образы, визуально сходные с госсимволами страны.

При этом, как он напомнил, в последнее время государство ведет политику, направленную на популяризацию здорового образа жизни и снижение уровня потребления алкоголя и табака.

Он попросил главу Минпромторга Дениса Мантурова оценить целесообразность ограничения на территории России продажи алкогольной и табачной продукций, для оформления потребительской упаковки которой использовались изображения, визуально сходные с госсимволами РФ.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании сигарет во втором полугодии текущего года. Аналитики оценили динамику продаж сигарет и электронных систем нагревания табака за первые шесть месяцев и сравнили ее с аналогичным периодом 2020 года.

Цена пачки сигарет с 2020 года уже возросла с 120,8 до 135,8 рубля. Основной причиной подорожания стало повышение акцизов на табак и табачные изделия.

В то же время цена стиков с января по июнь текущего года по сравнению с этим же периодом в 2020 году не изменилась и составила 155 рублей за одну пачку.