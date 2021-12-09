В Роскачестве оценили российские игристые вина и шампанское

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Эксперты оценили 147 образцов российских игристых вин и шампанского. Из них почти 85% соответствуют повышенному стандарту качества. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на исследование Роскачества, Минпромторга и Минсельхоза.
"Согласно исследованию 2021 года, 84,35% всех изученных образцов соответствуют повышенному стандарту Роскачества и имеют балл от 78 и выше – из 100 максимальных", – говорится в сообщении.
Большую часть (33%) в исследовании составили игристое белое брют или экстра брют, на красное игристое вино пришлось порядка 6%. При этом среди всех образцов 15 произведены по классическому методу – с выдержкой в бутылке, а остальные – по методу Шарма со вторичным брожением в нержавеющей емкости высокого давления.
"Акратофорным методом произведены вина 132 наименований 31 торговой марки, из них высокие оценки получили товары 109 наименований, то есть 83% исследованных. Оценка ниже 71 балла, не удовлетворяющая требованиям ГОСТа, только у одного игристого", – уточняется в сообщении.
Лучшими образцами, изготовленными по методу Шарма, стали вина из Краснодарского края, Крыма и Севастополя, а также Дагестана, Ростовской области и регионов Кубани. При этом цена самого дешевого вина составляет 170 рублей, а самого дорого – 735 рублей.
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