В Роскачестве оценили российские игристые вина и шампанское

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Эксперты оценили 147 образцов российских игристых вин и шампанского. Из них почти 85% соответствуют повышенному стандарту качества. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на исследование Роскачества, Минпромторга и Минсельхоза.

"Согласно исследованию 2021 года, 84,35% всех изученных образцов соответствуют повышенному стандарту Роскачества и имеют балл от 78 и выше – из 100 максимальных", – говорится в сообщении.

Большую часть (33%) в исследовании составили игристое белое брют или экстра брют, на красное игристое вино пришлось порядка 6%. При этом среди всех образцов 15 произведены по классическому методу – с выдержкой в бутылке, а остальные – по методу Шарма со вторичным брожением в нержавеющей емкости высокого давления.

"Акратофорным методом произведены вина 132 наименований 31 торговой марки, из них высокие оценки получили товары 109 наименований, то есть 83% исследованных. Оценка ниже 71 балла, не удовлетворяющая требованиям ГОСТа, только у одного игристого", – уточняется в сообщении.

Лучшими образцами, изготовленными по методу Шарма, стали вина из Краснодарского края, Крыма и Севастополя, а также Дагестана, Ростовской области и регионов Кубани. При этом цена самого дешевого вина составляет 170 рублей, а самого дорого – 735 рублей.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести в России ограничения на продажу алкоголя в новогодние праздники. По словам парламентария, этот вопрос обсудят 15 декабря на заседании межфракционной депутатской рабочей группы.

