Нарколог рекомендовал закусывать шампанское картофельным пюре

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Главный внештатный психиатр-нарколог Депздрава Москвы Евгений Брюн посоветовал использовать в качестве закуски к шампанскому и другим алкогольным напиткам картофельное пюре.

"Картошка является неким абсорбентом и алкоголь медленно всасывается в кровь", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Нарколог также подчеркнул, что большинство народных способов снижения вреда алкоголя и уровня опьянения являются мифами. Например, убеждение в том, что за час до праздника нужно употребить масло.

"Человек выпил рюмку, а алкоголь не действует – потому что не всасывается. И так и будет происходить, пока масло остается на слизистой. В конечном итоге это масло уходит дальше по желудочно-кишечному тракту, оно всасывается, и весь этот накопившийся алкоголь начинает всасываться в организм", – объяснил Брюн.

Еще одним мифом является убеждение, что за полчаса до Нового года нужно выпить рюмку водки, добавил нарколог. По его словам, такой способ активизирует ферментативную систему для переработки спиртного, однако количество ферментов ограничено.

"Спустя очень короткий срок они заканчиваются, и алкоголь начинает превращаться в ацетальдегид", – сказал он.

Нарколог также посоветовал не "увеличивать градус" после бокала шампанского. Брюн предупредил, что такой способ, как и чередование напитков, является достаточно смертельным.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что за новогодние каникулы без ощутимого вреда для здоровья можно выпить полторы бутылки вина или пол-литра крепкого алкоголя. Медик отметила, что лучше отдать предпочтение напиткам, которые не содержат пшеничных спиртов и примесей.