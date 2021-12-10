Нарколог рекомендовал закусывать шампанское картофельным пюре

Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Главный внештатный психиатр-нарколог Депздрава Москвы Евгений Брюн посоветовал использовать в качестве закуски к шампанскому и другим алкогольным напиткам картофельное пюре.
"Картошка является неким абсорбентом и алкоголь медленно всасывается в кровь", – приводит слова специалиста РИА Новости.
Нарколог также подчеркнул, что большинство народных способов снижения вреда алкоголя и уровня опьянения являются мифами. Например, убеждение в том, что за час до праздника нужно употребить масло.
"Человек выпил рюмку, а алкоголь не действует – потому что не всасывается. И так и будет происходить, пока масло остается на слизистой. В конечном итоге это масло уходит дальше по желудочно-кишечному тракту, оно всасывается, и весь этот накопившийся алкоголь начинает всасываться в организм", – объяснил Брюн.
Еще одним мифом является убеждение, что за полчаса до Нового года нужно выпить рюмку водки, добавил нарколог. По его словам, такой способ активизирует ферментативную систему для переработки спиртного, однако количество ферментов ограничено.
"Спустя очень короткий срок они заканчиваются, и алкоголь начинает превращаться в ацетальдегид", – сказал он.
Нарколог также посоветовал не "увеличивать градус" после бокала шампанского. Брюн предупредил, что такой способ, как и чередование напитков, является достаточно смертельным.
Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что за новогодние каникулы без ощутимого вреда для здоровья можно выпить полторы бутылки вина или пол-литра крепкого алкоголя. Медик отметила, что лучше отдать предпочтение напиткам, которые не содержат пшеничных спиртов и примесей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: