Собянин поздравил москвичей с Рождеством

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Сергей Собянин поздравил жителей столицы с наступившим Рождеством. Об этом мэр Москвы написал на персональной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Сердечно поздравляю с Рождеством Христовым! Этот великий праздник дарит нам радость, добро и любовь. Мы стараемся в эти дни быть внимательнее друг к другу, откликаемся на чужую беду, помогаем тем, кто нуждается в поддержке", – написал градоначальник.

Собянин отметил, что важно всегда сохранять при себе желание творить добрые дела. Мэр пожелал жителям столицы крепкого здоровья, благополучия и счастья.

Главное рождественское богослужение прошло в ночь с 6 на 7 января в московском кафедральном храме Христа Спасителя. Церемонию провел патриарх Кирилл в сослужении московского духовенства.