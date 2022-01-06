Священник рассказал, как провести Рождество в пандемию

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Протоиерей Максим Первозванский рассказал, каких рекомендаций стоит придерживаться 7 января, чтобы отметить один из главных христианских праздников – Рождество.
Отправляясь на праздничное богослужение, подчеркнул он, необходимо принять меры предосторожности, связанные с риском заражения COVID-19 и другими сезонными инфекциями. В частности, не стоит посещать храм с симптомами простудного заболевания.
"Если вы чувствуете признаки простудного заболевания, пожалуйста, не появляйтесь в местах, где вы можете заразить других людей, воздержитесь от посещения родных, близких, от посещения богослужений, потому что ваше желание оказаться на празднике может обернуться проблемами и горем для других людей", – сказал Первозванский в интервью радио Sputnik.
Он добавил, что, возможно, воздержаться от посещения Рождественского богослужения стоит людям, которые не прошли вакцинацию.
"Есть определенные категории людей, которые, к сожалению, по тем или иным причинам воздерживаются от вакцинации. Думаю, они смогут посетить службу не в саму Рождественскую ночь, а в другие дни, чтобы тоже приобщиться к радости Рождества в храме", – добавил он.
Протоиерей напомнил, что святки будут длиться до Крещенского сочельника, поэтому время для посещения храма можно выбрать. Первозванский подчеркнул, что в храме следует соблюдать социальную дистанцию, а вместо целования икон следует ограничиться "почтительным поклонением".
Ранее сообщалось, что общественный порядок в Москве на Рождество обеспечат порядка 6 тысяч правоохранителей, включая 3,5 тысячи сотрудников полиции и 2,5 тысячи представителей Росгвардии.
Во время празднования Рождества Христова представители правоохранительных органов будут следить за безопасностью на мероприятиях более чем на 480 религиозных объектах.
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