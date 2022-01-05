Около 6 тыс правоохранителей обеспечат общественный порядок в Москве на Рождество

16:58
Фото: ТАСС/Елена Афонина
Порядка 6 тысяч правоохранителей, включая 3,5 тысячи сотрудников полиции и 2,5 тысячи представителей Росгвардии, обеспечат общественный порядок в Москве на Рождество, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.
Уточняется, что во время празднования Рождества Христова представители правоохранительных органов будут следить за безопасностью на мероприятиях более чем на 480 религиозных объектах.
"В ходе подготовки и проведения религиозных мероприятий предусмотрен комплекс необходимых организационно-практических мер по обеспечению общественного порядка и безопасности", – сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Рождество несколько столичных улиц перекроют. Движение полностью остановят на двух улицах возле храма Христа Спасителя с вечера 6 января. Возобновится проезд после проведения праздничного богослужения – 7 января в три часа ночи. Речь идет об участках улицы Волхонка и Соймоновского проезда.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: