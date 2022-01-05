Около 6 тыс правоохранителей обеспечат общественный порядок в Москве на Рождество

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Порядка 6 тысяч правоохранителей, включая 3,5 тысячи сотрудников полиции и 2,5 тысячи представителей Росгвардии, обеспечат общественный порядок в Москве на Рождество, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

Уточняется, что во время празднования Рождества Христова представители правоохранительных органов будут следить за безопасностью на мероприятиях более чем на 480 религиозных объектах.

"В ходе подготовки и проведения религиозных мероприятий предусмотрен комплекс необходимых организационно-практических мер по обеспечению общественного порядка и безопасности", – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Рождество несколько столичных улиц перекроют. Движение полностью остановят на двух улицах возле храма Христа Спасителя с вечера 6 января. Возобновится проезд после проведения праздничного богослужения – 7 января в три часа ночи. Речь идет об участках улицы Волхонка и Соймоновского проезда.