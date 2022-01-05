Москвичам рассказали о работе общественного транспорта в Рождественскую ночь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, работу 166 маршрутов наземного транспорта продлят до 03:30. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, в это время продолжат работать 16 ночных маршрутов. Курсировать они будут по обычному расписанию.



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Работу метро и МЦК продлят до 02:00. Поезда МЦД будут ходить 02:30.

Ранее сообщалось, что в Рождество несколько столичных улиц перекроют. Движение полностью остановят на двух улицах возле храма Христа Спасителя с вечера 6 января.

Возобновится проезд после проведения праздничного богослужения – 7 января в три часа ночи. Речь идет об участках улицы Волхонка и Соймоновского проезда.

