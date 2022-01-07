В Храме Христа Спасителя завершилась патриаршая рождественская служба

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
В московском кафедральном храме Христа Спасителя завершилось главное рождественское богослужение. Его провел патриарх Кирилл в сослужении московского духовенства.
Перед началом мероприятия он обратился к народу, назвав Рождество Христово главным событием человеческой истории. Предстоятель пожелал россиянам душевного мира, здоровья, согласия с родными, благополучия всей исторической Руси.
Патриарх Кирилл выразил надежду, что наступивший год будет более мирным и спокойным, чем 2021 год.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетил рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа. Это домовая церковь резиденции президента в Ново-Огареве. Она была возведена в 1765 году.
После каменную церковь несколько раз перестраивали, а в 1932 году закрыли. Затем – без верхнего купола и колокольни – приспособили под жилое помещение. В 2014 году храм отреставрировали, он стал домовой церковью президентской резиденции.
РПЦ начала онлайн-трансляцию рождественского богослужения в Храме Христа Спасителя
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