Путин встретил Рождество в храме в Ново-Огареве

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Владимир Путин посетил рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа. Это домовая церковь резиденции президента в Ново-Огареве. Как сообщает ТАСС, на богослужение глава государства пришел один.

Каменная церковь в Ново-Огареве была возведена в 1765 году, после ее несколько раз перестраивали, а в 1932 году закрыли. Затем – без верхнего купола и колокольни – приспособили под жилое помещение. В 2014 году храм отреставрировали, он стал домовой церковью президентской резиденции.

В полночь 7 января главное рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя. Службу проводит патриарх Кирилл в сослужении московского духовенства. Перед началом мероприятия, в обращении к народу патриарх назвал Рождество Христово главным событием человеческой истории.

Предстоятель пожелал россиянам душевного мира, здоровья, согласия с родными, благополучия всей исторической Руси и выразил надежду, что наступивший год будет более мирным и спокойным, чем 2021 год.