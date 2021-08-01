Путин посетил Коневский монастырь на острове в Ладожском озере

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин посетил Коневский монастырь, расположенный на острове Коневец в Ладожском озере, сообщает ТАСС.
Коневский мужской монастырь построили в начале 19 века, затем он был разрушен и находился в плачевном состоянии. В 2016 году Путин посетил этот монастырь и поручил восстановить и основной храм, и скит Коневской иконы Божьей матери.
Специалисты провели восстановительные работы, а также работы с архивными документами. Это позволило воссоздать комплекс. Российский лидер высоко оценил проделанную работу.
Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь расположен в западной части Ладожского озера. Его основал преподобный Арсений Коневский в 1393 году.
Ранее в Москве началась подготовка к реставрации двух значимых столичных памятников архитектуры – комплекса Симонова мужского монастыря на Восточной улице и колокольни храма во имя Святой Великомученницы Екатерины.
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