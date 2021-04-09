Власти Москвы сообщили о предстоящей реставрации памятника Гагарину

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В Москве проведут реставрацию памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
"В этом году планируется провести подробное обследование технического состояния и разработать проект реставрации. Сами работы начнутся в 2022 году, они будут идти под контролем экспертов Мосгорнаследия", – отметила заммэра города Наталья Сергунина.
Монумент был установлен 4 июля 1980 года. Авторами композиции являются скульптор Павел Бондаренко, архитекторы Яков Белопольский, Федор Гажевский и конструктор Алексей Судаков.
Большая часть памятника выполнена из титана, фигура высотой 14 метров состоит из 239 блоков. Монумент является выявленным объектом культурного наследия.
"В ходе реставрационных работ специалисты ликвидируют сколы, удалят загрязнения, восстановят полировку облицовочных плит стилобата из лабрадорита, герметичность швов между листами титана, из которых сделан памятник", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Ранее сообщалось, что фонтан "Принцесса Турандот" отремонтируют. Памятник стоит у дома 26 на улице Арбат, где расположен Театр имени Вахтангова. Уже началась разработка проекта по ремонту монумента.
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