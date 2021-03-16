В Москве до конца года отреставрируют около 100 памятников архитектуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице в этом году завершится реставрация около 100 памятников архитектуры, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра доходного дома купца Быкова, который был отреставрирован.

Доходный дом Василия Быкова находится на пересечении 2-й Брестской улицы и улицы Юлиуса Фучика. Здание было построено в 1909 году по проекту архитектора Льва Кекушева.

В 2009 году в доме произошел пожар, огонь уничтожил кровлю и часть деревянных перекрытий, также оказались повреждены интерьеры, а часть четвертого этажа просто выгорела. Комплексная реставрация началась в 2013 году. Специалисты расчистили стены, устранили следы пожара, возвели временную кровлю и затем провели работы по конструктиву здания. Затем был восстановлен исторический облик дома.

"В прошлом году мы отреставрировали 120 зданий. 14 из них – это спасенные здания, которые были руинированы. И на будущий год около 100 зданий мы должны еще отреставрировать. Программа – как она и была, мы ее нисколько не уменьшили, понимая ее важность", – сказал градоначальник.

Также мэр вручил выдающимся мастерам нагрудные знаки "Почетный реставратор города Москвы".

Глава города поблагодарил реставраторов за огромный объем работы, отметив, что в столице реализуется крупнейшая в мире программа подобного рода.

"В Москве сделано за эти годы 1,5 тысячи зданий. Даже сложно себе представить, что это за объем работы", – добавил мэр.

Уточняется, что в планах на 2021 год провести работы на таких знаковых объектах, как флигель городской усадьбы Новикова-Давыдова, ГЭС-2, гимназия имени Медведниковых, товарищество "Эйнем", городская усадьба Рахманова, Бухвостова, Сулимы, купцов Котовых, комплекс зданий Мариинского женского училища, и ряде других.

Ранее сообщалось, что историческое здание отремонтируют на Остоженке. В рамках реставрации специалисты модернизируют системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В построенном по проекту архитектора Александра Иванова доме на Остоженке жили многие ученые, деятели культуры и искусства, в том числе инженер Владимир Шухов, ученый и основоположник отечественной экспериментальной биологии Николай Кольцов и другие.

