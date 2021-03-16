В Москве до конца года отреставрируют около 100 памятников архитектуры

14:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице в этом году завершится реставрация около 100 памятников архитектуры, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра доходного дома купца Быкова, который был отреставрирован.
Доходный дом Василия Быкова находится на пересечении 2-й Брестской улицы и улицы Юлиуса Фучика. Здание было построено в 1909 году по проекту архитектора Льва Кекушева.
В 2009 году в доме произошел пожар, огонь уничтожил кровлю и часть деревянных перекрытий, также оказались повреждены интерьеры, а часть четвертого этажа просто выгорела. Комплексная реставрация началась в 2013 году. Специалисты расчистили стены, устранили следы пожара, возвели временную кровлю и затем провели работы по конструктиву здания. Затем был восстановлен исторический облик дома.
"В прошлом году мы отреставрировали 120 зданий. 14 из них – это спасенные здания, которые были руинированы. И на будущий год около 100 зданий мы должны еще отреставрировать. Программа – как она и была, мы ее нисколько не уменьшили, понимая ее важность", – сказал градоначальник.
Также мэр вручил выдающимся мастерам нагрудные знаки "Почетный реставратор города Москвы".
Глава города поблагодарил реставраторов за огромный объем работы, отметив, что в столице реализуется крупнейшая в мире программа подобного рода.
"В Москве сделано за эти годы 1,5 тысячи зданий. Даже сложно себе представить, что это за объем работы", – добавил мэр.
Уточняется, что в планах на 2021 год провести работы на таких знаковых объектах, как флигель городской усадьбы Новикова-Давыдова, ГЭС-2, гимназия имени Медведниковых, товарищество "Эйнем", городская усадьба Рахманова, Бухвостова, Сулимы, купцов Котовых, комплекс зданий Мариинского женского училища, и ряде других.
Ранее сообщалось, что историческое здание отремонтируют на Остоженке. В рамках реставрации специалисты модернизируют системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
В построенном по проекту архитектора Александра Иванова доме на Остоженке жили многие ученые, деятели культуры и искусства, в том числе инженер Владимир Шухов, ученый и основоположник отечественной экспериментальной биологии Николай Кольцов и другие.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: