Памятник Есенину на юго-востоке Москвы отреставрируют в 2022 году

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Памятник поэту Сергею Есенину, который располагается на Есенинском бульваре на юго-востоке Москвы, отреставрируют в 2022 году. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

Руководитель ведомства Алексей Емельянов отметил, что проект реставрации монумента в настоящее время находится в Мосгорнаследии.

"В ходе работ монументу вернут исторический облик. Данные работы плановые. Ранее ведомство выдало задание на разработку проектно-сметной документации. Работы пройдут по заказу департамента", – подчеркнул Емельянов.

Он добавил, что старт работам будет дан после того, как эксперты одобрят проект реставрации.

Уточняется, что данный памятник является объектом культурного наследия регионального значения. Он был открыт в 1972 году.

Ранее сообщалось, что столичные власти планируют провести реставрацию еще 118 военных монументов до 2022 года.

