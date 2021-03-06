Фото: портал мэра и правительства Москвы

Усадьбу Петровско-Разумовское на севере столицы отреставрируют. Здание является объектом культурного наследия федерального значения и находится по адресу улица Тимирязевская, дом 52, корпус 9. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, в разные годы там бывали Александр Блок, Владимир Маяковский и другие писатели и поэты. Усадьба была построена в XVIII–XIX столетиях.

"Строение нуждается в проведении качественных реставрационных работ. Специалисты очистят фасады, покрасят в песочный цвет и обработают защитными составами. Отдельное внимание уделят вычинке кирпичной кладки стен и реставрации белокаменного цоколя. Также мастера приведут в порядок фундаменты и отмостку флигеля", – приводятся в материале слова руководителя департамента культурного наследия города Алексея Емельянова.

Также в ходе работ восстановят входные группы объекта и дубовые окна с исторической расстекловкой. Реставрацию планируют завершить до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что историческое здание отремонтируют на Остоженке. В рамках реставрации специалисты модернизируют системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В построенном по проекту архитектора Александра Иванова доме на Остоженке жили многие ученые, деятели культуры и искусства, в том числе инженер Владимир Шухов, ученый̆ и основоположник отечественной̆ экспериментальной биологии Николай Кольцов и другие.