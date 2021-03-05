Уникальную мебель химической лаборатории Политехнического музея отреставрировали

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Завершилась научная реставрация основной части предметов мебели, которая входит в комплекс "Историческая химическая лаборатория Политехнического музея", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Химическая лаборатория – один из самых известных залов Политехнического музея. Сохранить ее уникальный исторический облик было важной и непростой задачей, которая стояла перед реставраторами", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Он подчеркнул, что восстановлению подлежали все основные крупногабаритные предметы мебели. Сейчас реставрируется периодическая таблица Менделеева от 1957 года, в дальнейшем специалисты также приведут в порядок дровяную печь и стеклянные вытяжные шкафы.
Все работы проводились в соответствии с согласованной научно-проектной документацией. Сначала специалистами были промаркированы все предметы, а после разобраны для дальнейшей реставрации.
Ранее сообщалось, что Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта доходного дома Н. М. Борщова в Филипповском переулке. Проект предполагает ремонт фасада и внутренней отделки здания, а также обновление инженерных систем. При этом существующую планировку помещений сохранят.
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