Патриаршая рождественская служба началась в Храме Христа Спасителя

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Главное рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя, сообщает "Интерфакс".

Уточняется, что службу проводит патриарх Кирилл в сослужении московского духовенства.

Все священнослужители, кроме предстоятеля, находятся в масках, как и представители патриаршей охраны.

Перед началом мероприятия, в обращении к народу патриарх назвал Рождество Христово главным событием человеческой истории.

Предстоятель пожелал россиянам душевного мира, здоровья, согласия с родными, благополучия всей исторической Руси и выразил надежду, что наступивший год будет более мирным и спокойным, чем 2021 год.

Ранее сообщалось, что верующие смогут встретить Рождество в храмах. Праздничные службы пройдут в столичных церквях и монастырях. При этом вход будет свободным. Уточняется, что в храме следует соблюдать дистанцию, присутствовать на службе можно только в маске.