Верующие смогут встретить Рождество в храмах. Праздничные службы пройдут в столичных церквях и монастырях. Вход будет свободным. Об этом сообщили в рабочей группе при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

При этом прихожан просят проявить сознательность: если есть даже легкие симптомы, то лучше остаться дома. В храме следует соблюдать дистанцию, присутствовать на службе можно только в маске. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.