Мурашко исполнит мечту участника акции "Елка желаний"

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пообещал исполнить желание участника акции "Елка желаний" посетить матч футбольного клуба "Спартак", сообщает ТАСС.

По его словам, Мансур Серсенбаев мечтает побывать на матче и взять автограф у игроков.

"Что ж, будем работать со "Спартаком". Организуем", – сказал глава Минздрава.

Ранее Владимир Путин в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту 14-летнего Марка Кобленева из Московской области, который попросил президента подарить ему гитару на Новый год.

Президент созвонился с мальчиком по телефону и спросил, учился ли он игре на гитаре ранее. Марк ответил отрицательно, но рассказал, что ему нравится творчество Владимира Высоцкого и он хочет научиться играть и посещать музыкальную школу.

Для мальчика организовали экскурсию в музыкальной Академии Игоря Крутого, где ему подарили гитару и обучающий курс. Также для Марка провел мастер-класс заслуженный артист России Виктор Зинчук.

"Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту.