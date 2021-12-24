Мурашко исполнит мечту участника акции "Елка желаний"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пообещал исполнить желание участника акции "Елка желаний" посетить матч футбольного клуба "Спартак", сообщает ТАСС.
По его словам, Мансур Серсенбаев мечтает побывать на матче и взять автограф у игроков.
"Что ж, будем работать со "Спартаком". Организуем", – сказал глава Минздрава.
Ранее Владимир Путин в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту 14-летнего Марка Кобленева из Московской области, который попросил президента подарить ему гитару на Новый год.
Президент созвонился с мальчиком по телефону и спросил, учился ли он игре на гитаре ранее. Марк ответил отрицательно, но рассказал, что ему нравится творчество Владимира Высоцкого и он хочет научиться играть и посещать музыкальную школу.
Для мальчика организовали экскурсию в музыкальной Академии Игоря Крутого, где ему подарили гитару и обучающий курс. Также для Марка провел мастер-класс заслуженный артист России Виктор Зинчук.
"Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту.
Владимир Путин исполнил мечту мальчика из Подмосковья
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