Рождественская ночь в Москве прошла без происшествий – Бирюков

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что рождественская ночь в столице прошла без происшествий. Об этом сообщается в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства.
"Прошедшей ночью пожарную безопасность праздничных богослужений обеспечивали почти 500 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и более 200 добровольцев", – отметил представитель мэрии.
Бирюков заявил, что системы жизнеобеспечения Москвы функционируют штатно.
Специалист отметил, что в столице проходит плановая уборка улиц и дворовых территорий после снегопада, осуществляется вывоз мусора. До 9 января городские службы будут работать в усиленном режиме.
В случае аварий в Москве готовы 1,5 тысячи аварийных бригад. Дополнительно заготовлены резервы топлива и аварийных источников электроснабжения.
Ранее сообщалось, что более 30 тысяч сотрудников Росгвардии обеспечили безопасность во время рождественских богослужений в стране. Экипажи вневедомственной охраны несли круглосуточную службу на маршрутах патрулирования, а специалисты инженерно-досмотровых групп проверили церкви перед началом служб.
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