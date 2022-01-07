Путин назвал Рождество одним из самых главных и любимых праздников россиян

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством, назвав его одним из самых главных и любимых праздников с особым нравственным смыслом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение", – говорится в поздравлении.

Путин отметил огромный созидательный и подвижнический вклад РПЦ в сохранение культурного наследия, укрепление института семьи и воспитание молодежи. По его словам, особое внимание уделяется благотворительным и просветительским инициативам, а также развитию взаимодействия с общественными организациями и межрелигиозного диалога.

Главное рождественское богослужение прошло в ночь с 6 на 7 января в московском кафедральном храме Христа Спасителя. Церемонию провел патриарх Кирилл в сослужении московского духовенства.

