Более 30 тыс росгвардейцев обеспечили безопасность богослужений в Рождество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 30 тысяч сотрудников Росгвардии обеспечили безопасность во время рождественских богослужений в стране. Об этом сообщается на сайте войск национальной гвардии.

Экипажи вневедомственной охраны несли круглосуточную службу на маршрутах патрулирования, а специалисты инженерно-досмотровых групп проверили церкви перед началом служб. При этом многие военнослужащие и их родные встретили праздник молитвой в храмах.

Ранее сообщалось, что порядка 6 тысяч правоохранителей, включая 3,5 тысячи сотрудников полиции и 2,5 тысячи представителей Росгвардии, обеспечили общественный порядок в Москве на Рождество.

Главное рождественское богослужение прошло в ночь с 6 на 7 января в московском кафедральном храме Христа Спасителя. Церемонию провел патриарх Кирилл в сослужении московского духовенства.

