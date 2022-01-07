Более 30 тыс росгвардейцев обеспечили безопасность богослужений в Рождество

10:31
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 30 тысяч сотрудников Росгвардии обеспечили безопасность во время рождественских богослужений в стране. Об этом сообщается на сайте войск национальной гвардии.
Экипажи вневедомственной охраны несли круглосуточную службу на маршрутах патрулирования, а специалисты инженерно-досмотровых групп проверили церкви перед началом служб. При этом многие военнослужащие и их родные встретили праздник молитвой в храмах.
Ранее сообщалось, что порядка 6 тысяч правоохранителей, включая 3,5 тысячи сотрудников полиции и 2,5 тысячи представителей Росгвардии, обеспечили общественный порядок в Москве на Рождество.
Главное рождественское богослужение прошло в ночь с 6 на 7 января в московском кафедральном храме Христа Спасителя. Церемонию провел патриарх Кирилл в сослужении московского духовенства.
Православные верующие отмечают Рождество Христово
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