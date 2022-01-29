15:19
Фото: vk.com/mossobyanin
В рамках акции "Елочный круговорот" жители столицы сдали на переработку 27,5 тысяч новогодних деревьев. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".
"С начала акции "Елочный круговорот" москвичи сдали на переработку больше 27,5 тысяч новогодних деревьев. Спасибо всем, кто не пожалел времени на полезное дело!" – рассказал градоначальник.
Он отметил, что переработанные растения послужат городу. Щепой из хвои посыпают экологические тропы в парках.
Мэр напомнил, что акция "Елочный круговорот" проводится седьмую зиму подряд. В настоящий момент в столице работает 580 пунктов переработки. Они будут функционировать до 20 февраля.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что больше всего елей на переработку принесли жители Южного, Западного и Северного административных округов.
В рамках акции "Елочный круговорот" москвичи сдали на переработку более 27,5 тыс деревьев
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: