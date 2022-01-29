В рамках акции "Елочный круговорот" москвичи сдали на переработку более 27,5 тыс деревьев

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В рамках акции "Елочный круговорот" жители столицы сдали на переработку 27,5 тысяч новогодних деревьев. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

"С начала акции "Елочный круговорот" москвичи сдали на переработку больше 27,5 тысяч новогодних деревьев. Спасибо всем, кто не пожалел времени на полезное дело!" – рассказал градоначальник.

Он отметил, что переработанные растения послужат городу. Щепой из хвои посыпают экологические тропы в парках.

Мэр напомнил, что акция "Елочный круговорот" проводится седьмую зиму подряд. В настоящий момент в столице работает 580 пунктов переработки. Они будут функционировать до 20 февраля.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что больше всего елей на переработку принесли жители Южного, Западного и Северного административных округов.