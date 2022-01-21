Демонтаж новогодних елей завершили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице завершился демонтаж новогодних елей. Об этом сообщается в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.
С улиц города убрали около тысячи праздничных деревьев, они вернутся на свои места в преддверии 2023 года. Несмотря на это, до конца месяца Москву будут украшать около 60 световых цифр "2022".
Другие световые конструкции останутся на улицах, площадях, в парках и скверах до весны. Речь идет о тоннелях и арках, навесах из гирлянд, гигантских елочных шарах.
Всего к Новому году и Рождеству Москву украсили более четырех тысяч декоративных конструкций. Все они используются повторно из года в год. После демонтажа украшения вывозят на склады, где их тщательно чистят, проверяют на предмет повреждений и при необходимости ремонтируют.
Для жителей столицы доступны почти 600 специальных пунктов приема хвойных деревьев
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: