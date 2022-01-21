Демонтаж новогодних елей завершили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице завершился демонтаж новогодних елей. Об этом сообщается в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

С улиц города убрали около тысячи праздничных деревьев, они вернутся на свои места в преддверии 2023 года. Несмотря на это, до конца месяца Москву будут украшать около 60 световых цифр "2022".

Другие световые конструкции останутся на улицах, площадях, в парках и скверах до весны. Речь идет о тоннелях и арках, навесах из гирлянд, гигантских елочных шарах.

Всего к Новому году и Рождеству Москву украсили более четырех тысяч декоративных конструкций. Все они используются повторно из года в год. После демонтажа украшения вывозят на склады, где их тщательно чистят, проверяют на предмет повреждений и при необходимости ремонтируют.