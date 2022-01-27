Порядка 200 кг шишек собрали для весеннего посева в рамках акции в Орехово-Зуеве

Фото: ТАСС/Анатолий Кузярин
Порядка 200 килограммов шишек сосны собрали в рамках акции в Орехово-Зуеве. Об этом сообщается на сайте комитета лесного хозяйства Подмосковья.
Акция по сбору состоялась на лесосеменной плантации Абрамовского участкового лесничества на площади 10 гектаров.
Специалисты объяснили, что подобные мероприятия традиционно проводятся с декабря до начала февраля. В этом году из-за погодных условий шишки еще не раскрылись, поэтому для извлечения семян они будут высушены в определенных температурных условиях.
"Полученные семена будут посеяны на лесных питомниках комитета для получения посадочного материала с улучшенными наследственными качествами, который в дальнейшем будет использоваться для лесовосстановления региона", – рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.
В ближайшее время специалисты передадут собранные шишки в Российский центр защиты леса. Там их проверят на зараженность грибными болезнями и всхожесть, уберут пустые и поврежденные, а затем проведут обеззараживание.
"В лесных питомниках комитета лесного хозяйства Московский области весной приступят к посеву семян хвойных пород, которые впоследствии будут высажены на территории Московской области в рамках национального проекта "Экология" федерального проекта "Сохранение лесов", – подытожили в материале.
Ранее сообщалось, что москвичи сдали более 20 тысяч деревьев в рамках акции "Елочный круговорот". По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, собранные хвойные деревья транспортировали на 11 утилизационных пунктов, где из них производили щепу.
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