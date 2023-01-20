Собянин сообщил о завершении уникального проекта реабилитации Битцевского леса

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Центр проката спортинвентаря открылся в Битцевском лесу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Открытие центра в парке стало завершением проекта реабилитации Битцевского леса. Для сохранения заповедной части леса все активности были перенесены ближе к жилым кварталам – на окраины природной территории.

Неподалеку от центра проката в парке расположены станции Московского метрополитена "Бульвар Дмитрия Донского" и "Улица Старокачаловская". Это делает объект более доступным для горожан с точки зрения транспорта.

Мэр уточнил, что недавно в городе начали функционировать 10 подобных центров. Каждый из них оборудован душевыми и раздевалками. Центры создают по программе модернизации общедоступных пунктов проката спортинвентаря в московских парках и на природных территориях.

"До конца года откроются еще 6", – анонсировал Собянин.

Зимой услуги пункта позволяют взять в аренду лыжи или тюбинг, летом для москвичей закупят велосипеды, самокаты, палки для скандинавской ходьбы и лыжи-роллеры.

Ранее вдоль Ясеневской аллеи в Битцевском парке появился экомаршрут "Тропа знакомства с лесом". Специалисты сделали вдоль маршрута 11 "карманов", в которых установили скамейки, а в местах сильного перепада высот обустроили перила. Кроме этого, на Ясеневской аллее создали пешеходный и велосипедный маршруты протяженностью почти два километра.



"Мой район. Обратная связь": экомаршрут "Тропа знакомства с лесом" проложили в Ясеневе

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