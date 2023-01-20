Собянин: Москва в этом году представит инновационный двигатель для гоночного электромобиля

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин заявил, что в 2023 году в Москве представят двигатель для гоночной машины на электрическом ходу. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

"Московское электроавтомобилестроение буквально набирает скорость и в этом году представит новую разработку – инновационный двигатель для гоночного автомобиля", – отметил мэр столицы.

Механизм испытают в ходе экстремальной гонки на озере Байкал, чтобы оценить возможность дальнейшего серийного производства. Ожидается, что проект поможет в решении задач импортозамещения и внесет важный вклад в автомобилестроение России.

Собянин добавил, что новый двигатель является экологически чистым, а в производстве задействованы только российские конструкторы и производители комплектующих. В числе разработчиков – известные создатели гоночной техники Станислав Лыжин и Донат Корольков.

По словам мэра Москвы, почти 40 компаний уже вошли в столичный межотраслевой кластер электромобилестроения, в том числе резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва". В производства этой территории инвесторы вложили более 87 миллиардов рублей.

В декабре 2022 года Сергей Собянин открыл новый завод по производству кузовных деталей для автомобилей в районе Бирюлево Западное. В год данное предприятие может производить до 12 миллионов автокомпонентов.

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