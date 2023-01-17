Собянин заявил о создании музея искусств в Даниловском районе в 2023 году

Фото: телеграм канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что до конца 2023 года в Даниловском районе будет построен музей искусств.

Он отметил, что подобное учреждение впервые будет построено по программе стимулирования создания мест приложения труда. В новом музее смогут работать около 200 человек.

"Музей сможет принимать больше 1,5 тысячи посетителей одновременно, его общая площадь превысит 12 тысяч квадратных метров", – уточнил мэр столицы.

На первом этаже музея появится демонстрационный зал с билетными кассами, также там будут расположены конференц-зал и ресторан. На других этажах будут обустроены выставочные залы под постоянные или временные экспозиции.

Также Собянин обратил внимание на то, что в рамках данной программы с 2020 года с инвесторами было подписано 33 соглашения, согласно которым в Москве появится более 56,6 тысячи новых рабочих мест. В 2022 году были заключены соглашения о строительстве спортивного комплекса и центра инноваций и импортозамещения.

Ранее мэр столицы подписал распоряжения, согласно которым в городе будут возведены 7 объектов различного назначения за счет средств спонсоров. Благодаря строительству объектов в городе появятся более 3,2 тысячи новых рабочих мест.



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