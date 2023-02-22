Более 200 тысяч человек посетили митинг-концерт в "Лужниках"

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Свыше 200 тысяч граждан пришли на митинг-концерт "Слава защитникам Отечества!", который проходит 22 февраля в "Лужниках". Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

За безопасностью на мероприятии следят правоохранители.

"В мероприятии принимают участие более 200 тысяч москвичей и гостей столицы", – говорится в публикации.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, 90 тысяч человек разместились на Большой спортивной арене. Более 112 тысяч зрителей находятся на прилегающей территории.

Ранее Владимир Путин в ходе выступления на митинге-концерте заявил, что слова "защитник Отечества" имеют мощное мистическое значение, они по-настоящему святы. По его мнению, сегодня весь российский народ выступает защитником Отечества, отстаивая свои интересы, культуру, людей, язык и территории.

Глава государства поблагодарил медиков, сотрудников ОПК и транспортных предприятий, а также детей, пишущих письма военным и тех, кто пришел на митинг-концерт. Президент отметил, что российскому народу нет равных, когда он един.



Митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества проходит в "Лужниках"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!