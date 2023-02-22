Путин заявил, что слова "защитник Отечества" имеют святое значение

Фото: телеграм-канал Mash

Слова "защитник Отечества" имеют мощное мистическое значение, они по-настоящему святы, заявил Владимир Путин в ходе выступления на митинге-концерте в честь участников спецоперации в "Лужниках".

"Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этом словосочетании, в этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы даже сказал – мистическое и святое", – заявил с трибуны президент России.

Он отметил, что одна из самых известных молитв начинается со слов "Отче наш", а образ Родины-матери знаком каждому россиянину. Путин отметил, что в этих словах есть что-то очень близкое каждому человеку.

"Речь идет о семье, речь идет о чем-то огромном, мощном и в то же время близком сердцу каждого человека. Это и Родина, это и семья. А по большому счету Родина – это семья, в нашем сердце это одно и то же", – отметил он.

Затем Путин привлек внимание присутствующих на стоявших рядом с ним на сцене военных.

"Есть люди, вот они здесь стоят – слева и справа, которые принимают для себя решение защищать самое святое и самое дорогое, что у нас есть, – семью и Родину", – сказал президент.

В то же время, по словам Путина, сегодня весь российский народ вступает защитником Отечества, отстаивая свои интересы, культуру, людей, язык и территории.

"Весь наш народ является сегодня защитником Отечества. Низкий всем поклон!" – сказал он.

Путин поблагодарил медиков, сотрудников ОПК и транспортных предприятий, а также детей, пишущих письма военным, и тех, кто пришел на митинг-концерт. Президент отметил, что российскому народу нет равных, когда он един.

"Когда мы вместе – нам нет равных. За единство российского народа – ура!" – заключил Путин.

Митинг-концерт "Слава защитникам Отечества" проходит на стадионе "Лужники" в Москве. Перед началом мероприятия для собирающихся выступили известные российские и белорусские артисты.

Зрителям перед началом мероприятия раздали пледы трех цветов и флаги России. Кроме того, снаружи были установлены отдельные камеры для тех, кто не смог попасть на стадион. Также для гостей концерта организованы полевые кухни с бесплатным чаем, кашей и сосисками.

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