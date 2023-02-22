Митинг-концерт "Слава защитникам Отечества" проходит в "Лужниках". Прямой эфир



На стадионе "Лужники" начался митинг-концерт "Слава защитникам Отечества", посвященный участникам специальной военной операции. На мероприятии ожидается выступление Владимира Путина.

Патриотические стихи и песни прозвучат в исполнении Олега Газманова, группы "Любэ", SHAMAN, Зары, Хабиба, Евгении Кунгуровой, Вероники Кожухаровой, Марата Башарова, иеромонаха Фотия, группы "Пятеро" и других артистов.

Гости также смогут посетить зону исторических реконструкций и выставку военной техники, которые открылись у стен стадиона.

Предполагается, что в мероприятии примут участие 200 тысяч человек, в числе которых активисты молодежных и патриотических организаций.

Днем ранее, 21 февраля, Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию, где особое внимание уделил вопросам СВО, поддержке военнослужащих и их семей.

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