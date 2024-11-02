Согласован проект жилого дома на 533 квартиры по программе реновации в Капотне

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице согласовали проект дома по программе реновации на 533 квартиры, новая постройка будет находиться по адресу 1-й квартал Капотни, владение 4. Об этом рассказал председатель комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Москвы Иван Щербаков.

"Проект предполагает строительство жилого дома, состоящего из двух корпусов по четыре секции разной высотности – от 9 до 15 этажей. Для его возведения снесут четыре расселенных дома, включенных в программу реновации", – отметил Щербаков.

Первый корпус будущего дома будет состоять из двух 9-этажных секций и двух 12-этажных, второй корпус – двух 11-этажных и двух 15-этажных. Первые этажи, помимо вестибюлей жилой части, будут отданы под помещения коммерческого и социального назначения с отдельными входами.

Кроме того, некоторые квартиры будут оборудованы для маломобильных граждан, для них внутри дома и на прилегающей территории будет обеспечена безбарьерная среда.

По словам председателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлианы Княжевской, под строительство данного дома ведомство выпустило градостроительный план участка площадью 1,6 гектара.

Ранее сообщалось, что 26,6 тысячи москвичей из 456 старых домов заключили договоры по реновации за девять месяцев текущего года. Им были предложены современные квартиры в 224 новостройках. При этом с момента старта программы количество правообладателей увеличилось на 20% – сейчас их больше 162,4 тысячи.