Дом по программе реновации появится в столичном районе Новогиреево

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Дом по программе реновации построят в столичном районе Новогиреево. Новостройка появится по адресу Кусковская улица, владение 23, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

Она рассказала, что ведомство уже выпустило градостроительный план земельного участка площадью 0,5 гектара. Предельная площадь нового дома составит 16,8 тысячи квадратных метров. Недалеко от будущего здания расположена станция Кусково МЦД-4, а также Кусковский лесопарк, магазины и образовательные учреждения.

Еще один дом по реновации возведут в Текстильщиках по адресу улица Малышева, владение 26, корпус 1. Уже выпущен градплан земельного участка площадью 0,41 гектара.

Предельная площадь новостройки будет 26 тысяч "квадратов". Неподалеку от нового жилого здания находятся несколько учебных заведений и центров детского творчества, также в пешей доступности расположены станция метро "Волжская" и городской вокзал Печатники.