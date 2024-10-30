Новый автомобильный журнал появился на площадке Avito

В Москве состоялась презентация отраслевого медиа – журнала "Avito Авто". Руководитель по развитию опыта частных пользователей Анастасия Докучаева отметила, что более 36 миллионов пользователей ежемесячно заходят на площадку и уже могут воспользоваться различными сервисами, такими как определение рыночной стоимости автомобиля, заказ отчета автотеки и привлечение личного менеджера для помощи с выбором. Журнал "Avito Авто" станет продолжением этих сервисов, помогая пользователям.

Шеф-редактор Денис Смольянов подчеркнул, что около 30% покупателей автомобилей испытывают трудности с поиском информации о машинах. Поэтому команда журнала решила создать ресурс, который будет предоставлять читателям разнообразные форматы контента – от длинных статей до коротких постов и видео.

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