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30 октября, 19:30

Общество

Новый автомобильный журнал появился на площадке Avito

Новый автомобильный журнал появился на площадке Avito

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В Москве состоялась презентация отраслевого медиа – журнала "Avito Авто". Руководитель по развитию опыта частных пользователей Анастасия Докучаева отметила, что более 36 миллионов пользователей ежемесячно заходят на площадку и уже могут воспользоваться различными сервисами, такими как определение рыночной стоимости автомобиля, заказ отчета автотеки и привлечение личного менеджера для помощи с выбором. Журнал "Avito Авто" станет продолжением этих сервисов, помогая пользователям.

Шеф-редактор Денис Смольянов подчеркнул, что около 30% покупателей автомобилей испытывают трудности с поиском информации о машинах. Поэтому команда журнала решила создать ресурс, который будет предоставлять читателям разнообразные форматы контента – от длинных статей до коротких постов и видео.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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