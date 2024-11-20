Стоимость биткоина превысила рекордные 94 тысячи долларов

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Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку 94 тысячи долларов. Данные об этом опубликованы на бирже Binance.

В среду, 20 ноября, в 16:15 по московскому времени биткоин впервые в истории достиг цены 94 008 долларов (+1,78%). Позже криптовалюта ускорила рост и через четыре минуты находилась на отметке 94 241 доллар.

Последний исторический максимум биткоина был зафиксирован 13 ноября. В 18:45 криптовалюта поднялась до 92 тысяч долларов, однако через пять минут она ускорила рост и остановилась на уровне 92,571 тысячи долларов (+7,07%).

С начала ноября криптовалюта уже несколько раз била рекорды. Ее цена превышала 76 тысяч долларов 6 ноября. Тогда стоимость биткоина начала стремительно расти на фоне проходивших в США президентских выборов. Криптовалюта обновляла исторический максимум дважды за день. Затем, 8 ноября, стоимость биткоина выросла до 77 тысяч долларов.