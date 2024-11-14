Силуанов заявил об осуществлении Россией расчетов в криптовалюте

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Расчеты в криптовалюте уже осуществляются РФ по ряду позиций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24" по итогам пленарного заседания Госдумы.

"Криптовалюты сегодня используются в расчетах за экспортные и импортные операции. Я не думаю, что будут какие-то большие объемы, но использование этой возможности точно будет", – уточнил он.

Цифровые деньги, по его словам, являются хорошим инструментов для расчетов во внешней торговле, но очень волатильны для хранения сбережений. Именно из-за взлетов и падений курсов криптовалют Силуанов не советует россиянам рассматривать их как средство для накоплений.

Ранее стоимость биткоина несколько раз побила исторический рекорд на фоне прошедших в США президентских выборов. Еще 6 ноября цена цифровой валюты достигла максимума в 74 тысячи долларов, но уже к 13-му числу поднялась до 92 тысяч долларов.

Подобный рост валюты связан с победой Дональда Трампа на выборах, так как инвесторы надеются на благосклонное отношение нового президента США к криптовалютам, уверены эксперты.

