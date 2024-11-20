Риэлтор Апрелев призвал не беспокоиться о вероятном изменении правил продажи недвижимости

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России возможно уменьшится срок владения недвижимостью, после которого ее можно продать без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Однако Почетный член российской Гильдии риэлторов Константин Апрелев призвал не беспокоиться о вероятном изменении правил, сообщает радио "Комсомольская правда".

Вместо нынешних пяти лет предлагается установить трехлетний срок. Также рассматривается возможность применения этой льготы к тем, кто получил недвижимость в дар или по наследству. В этом случае срок владения, освобождающий от уплаты НДФЛ, будет составлять один год.

"Ждать 3 года пока что-то вы сможете сделать, не уплачивая существенных налогов, наверное, не очень разумно с точки зрения социальной политики государства", – объяснил риэлтор.

Кроме того, подчеркнул Апрелев, в России очень лояльные льготы по приобретению недвижимости. Так, по его словам ставка не привязана к ключевой, в то время как в США большинство сделок по ипотеке заключаются с плавающей ставкой.

"Если ключевая ставка вдруг увеличивается, то люди, которые купили недвижимость раньше, например под 4% или под 6% годовых, а ставка увеличилась до 7%, будут платить 7%", – подытожил эксперт.

Законопроект о снижении минимального срока владения недвижимостью, после которого можно не уплачивать НДФЛ, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР.

Авторы инициативы указали, что в настоящее время не взимается налог с доходов от продажи недвижимости, если она находится в собственности налогоплательщика в течение пяти лет и более. Если недвижимость была получена в наследство или подарена, то ее можно продать без налоговых последствий для бюджета через три года после получения права собственности.

Подобные правила ограничивают возможности людей свободно перемещаться. Граждане России, желая сэкономить, откладывают переезд и операции с недвижимостью.