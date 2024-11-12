Стоимость биткоина поднималась выше 89,5 тысячи долларов

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Стоимость биткоина в очередной раз обновила исторический максимум, поднявшись выше 89 тысяч долларов. Это следует из данных торгов на площадке Binance.

На 02:25 по московскому времени была зафиксирована новая максимальная цена криптовалюты, которая составила 89 517 долларов.

Курс биткоина стал стремительно расти на фоне президентских выборов в США.

Рост стоимости криптовалюты объясняется ожидаемой политикой в этой области избранного президента США Дональда Трампа, заявил ранее эксперт Юрий Припачкин. Американский лидер не раз говорил, что Штаты должны быть лидером в этой индустрии, напомнил он. Эксперт считает, что в скором времени можно ожидать подорожания биткоина до 100 тысяч долларов и выше.

