Курс доллара в ходе торгов превысил 106 рублей

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Курс доллара к рублю в ходе торгов на Forex превысил 106 рублей, следует из данных Forex "БКС экспресс".

Это случилось впервые с 17 марта 2022 года. Так, в 17:10 по московскому времени американская валюта торговалась на уровне в 106 рублей и 10 копеек, рост составил 0,88%.

Ранее курс доллара США уже превысил 103 рубля впервые с 23 марта 2022 года. Тогда рост американской валюты составлял около 2%. Падение рубля эксперты объяснили новогодними праздниками, так как происходит рост спроса на импортные товары.

