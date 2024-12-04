Депутат Аксаков: ключевая ставка в декабре может сохраниться на уровне 21%

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Ключевая ставка Центробанка РФ может сохраниться на уровне 21% на заседании в декабре. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, в следующем году ставка начнет снижаться, поскольку уже сейчас видны признаки того, что инфляционные процессы спадают. Это связано с действиями регулятора, который принял меры, отметил парламентарий.

"Я всем отвечал: 50 на 50, что либо повысит, либо оставит. Теперь, послушав всех, представляя, что происходит, в том числе с кредитованием, думаю, что ключевую оставят. Более того, ожидаю, что уже в 20-х числах января, конечно, будут смотреть на инфляционные процессы", – цитирует депутата РИА Новости.

Банк России допустил возможность повышения ключевой ставки в декабре, однако это решение не предопределено. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, появился "новый проинфляционный фактор, валютный курс", но рост цен остается высоким. В то же время, согласно оперативным данным, происходит замедление кредита.

В свою очередь, Владимир Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию в России. Президент призвал закрепиться на пути долгосрочного устойчивого экономического роста, обеспечить качественную инвестиционную динамику и повысить производительность труда.

