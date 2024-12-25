Несколько российских банков понизили ставки по вкладам

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Несколько российских банков после решения Центробанка России о сохранении ключевой ставки понизили ставки по некоторым сберегательным продуктам. Об этом сообщает ТАСС.

Максимальная ставка Газпромбанка по вкладам в рублях была снижена на 1%, до 23%. МКБ понизил ставки по ряду вкладов на 0,5–2%, а Альфа-Банк снизил проценты по вкладам с 0,4 до 2%.

Центробанк России в декабре принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

Регулятор в своих решениях исходит из объявленных параметров бюджетной политики, нормализация которой в следующем году будет иметь дезинфляционный эффект. В случае изменения параметров бюджетной политики будут произведены корректировки и в денежно-кредитной политике.

Кроме того, в ЦБ считают, что снижение ключевой ставки в настоящий момент может представлять опасность из-за дефицита рабочей силы.

