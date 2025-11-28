Центробанк выпустит в обращение монеты в нумизматическом наборе

Фото: cbr.ru

Центробанк 1 декабря выпустит в обращение монеты в нумизматическом наборе в сувенирной упаковке. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В набор войдут монеты номиналом 1 и 5 копеек, созданные из стали, плакированной мельхиором, а также 10 и 50 копеек из стали с латунным покрытием. Кроме того, в упаковке окажутся монеты 1, 2 и 5 рублей из стали с никелевым покрытием и монета номиналом 10 рублей, созданная из стали с латунным покрытием.



На самой упаковке будут изображены панорамные виды старинной Москвы, где с конца XIV века чеканится монета. Тираж набора – 35 тысяч штук. Выпускаемые монеты являются законным средством платежа на территории России и обязательны к приему по номиналу без ограничений.



Ранее Банк России выпустил памятную серебряную монету в честь 50-летия посадки космических аппаратов на Венеру. Ее номинал составил 3 рубля. В 1975 году космические аппараты "Венера-9" и "Венера-10" совершили посадку на планету и передали на Землю первые фотографии с изображением ее поверхности.

