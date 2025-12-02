Путин заявил, что Киеву не жалко своих солдат

Фото: kremlin.ru

Украинские власти не жалеют простых солдат ВСУ. В попытках деблокировать Красноармейск любой ценой Киев бросал новые подразделения "практически на убой", заявил Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск.

"Противник любой ценой, именно любой ценой, пытался деблокировать Красноармейск, не считаясь вообще с потерями и, на мой взгляд, понимая, что это уже невозможно, все равно бросал новые и новые подразделения практически на убой, без всякого привлечения", – отметил президент РФ.

Путин назвал подобные действия киевского режима трагедией украинского народа.

"Это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой этой вороватой хунты, которая захватила власть в Киеве", – сказал Путин.

Российский лидер также поблагодарил бойцов ВС РФ за освобождение Красноармейска, отметив важность этого направления. По его словам, успех на красноармейском направлении обеспечит поступательное решение основных задач, поставленных в начале СВО.

Глава государства также отметил, что армия РФ в последние дни установила контроль над рядом крупных населенных пунктов, что важно для дальнейшего освобождения всей остающейся под контролем ВСУ территории.

Путин подчеркнул, что противник не в состоянии должным образом реагировать на действия российских военнослужащих. Между тем президент поручил командующим группировок войск продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом спецоперации.

Отдельно российский лидер поручил Минобороны и Генштабу принять все необходимые решения для должного снабжения войск в зимний период.

30 ноября Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. В частности, он получил доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

Президент отметил, что российские войска наращивают давление на ВСУ по всей линии боевого соприкосновения в рамках спецоперации. Инициатива в зоне СВО полностью находится в руках армии РФ.