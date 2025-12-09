Форма поиска по сайту

09 декабря, 14:29

Политика

ВСУ могут лишиться оборонительной линии вдоль реки Гайчур после потери Остаповского

Фото: mil.ru

Освобождение села Остаповское в Днепропетровской области создает для Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрозу утраты оборонительной линии вдоль реки Гайчур, сообщили в Минобороны России.

"Освобождение Остаповского <…> формирует предпосылки для дальнейшего развития наступления", – указали в ведомстве.

Минобороны объявило об освобождении населенного пункта 9 декабря. Уточнялось, что Остаповское взяли под контроль военнослужащие подразделения группировки войск "Восток".

До этого начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов назвал освобождение Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР) важнейшим этапом в операции по зачистке территории Донбасса от украинских военных. По его словам, в ходе освобождения города российские военнослужащие действовали мужественно и отважно.

В настоящее время подразделения ВС РФ продолжают проверять в Красноармейске жилые кварталы и оказывать помощь местным жителям.

Российские войска взяли под контроль несколько населенных пунктов в зоне СВО

