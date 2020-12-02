В Минтруде рассказали, должен ли сотрудник на удаленке быть на связи вне рабочего времени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что вне рабочего времени сотрудник на удаленке не должен находиться на связи с работодателем.

"У многих складывается ложное представление о том, что работник на дистанционке должен быть на связи с работодателем 24 на 7. В данном случае как раз норма, определяющая временной промежуток рабочего времени для гражданина, обязывает его находиться на связи с работодателем в рабочее время", – пояснил он телеканалу "Россия-24".

Министр добавил, что сотрудник может сам решать, стоит ли ему быть на связи вне рабочего времени или нет.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла закон об удаленной работе. Он должен вступить в силу с 1 января 2021 года. Закон предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, а также возможность совмещения офисной и удаленной работы.