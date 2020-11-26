Госдума приняла закон об удаленной работе

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Госдума на пленарном заседании приняла закон об удаленной работе. Он должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

Закон предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, а также возможность совмещения офисной и удаленной работы.

Вводится три ключевых понятия – дистанционная работа, временная дистанционная работа и комбинированная дистанционная работа. Временная дистанционка предусматривает временное выполнение трудовой функции работника вне рабочего места. Комбинированная удаленка подразумевает стационарную занятость на рабочем месте и дистанционную работу.

Во втором чтении в документ внесли несколько поправок, которые выработала рабочая группа, учитывая интересы профсоюзов и работодателей. Закон предусматривает, что работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку при ЧС без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты.

Также работодатель будет обязан провести такому сотруднику инструктаж по использованию оборудования, которое ему предоставляется при переводе на удаленную работу. При этом другие обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут.

Перевод работника на удаленку не сможет быть основанием для снижения зарплаты. Также закон предусматривает оплату командировок. Вместе с тем работодатель сможет уволить дистанционного сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь.

В то же время сохраняется право дистанционных работников быть офлайн, а нарушение этого права будет считаться сверхурочной работой. Если дистанционный работник заболел, он сможет отправлять работодателю номер электронного листка нетрудоспособности.

При этом сохранится возможность по желанию дистанционного сотрудника при заключении трудового договора вносить сведения о найме в его бумажную трудовую книжку.

Обмениваться документами можно будет в том числе по почте. Заключение и расторжение трудового договора, а также подписание соглашения о материальной ответственности работников будут заверяться электронной цифровой подписью.

Ранее из законопроекта о регулировании дистанционной работы было убрано требование о единственно возможном способе передачи заверенных документов почтой заказным письмом с уведомлением. Предполагается, что о виде обмена документами работник и работодатель будут договариваться сами.

В Минтруде сообщили, что если год назад в стране официально дистанционно работали 30 тысяч человек, то сегодня речь идет уже о 3,5 миллиона человек.

Ситуация по регионам отличается – больше всего работников на удаленке в Москве и Санкт-Петербурге. На такой формат работы чаще всего переходят работники сферы образования и финансово-банковского сектора.